Son Dakika Haberleri: Ordu'da Aranan 10 Kişi Sandık Başında Yakalandı

Ordu'da Aranan 10 Kişi Sandık Başında Yakalandı

1 saat önce

Ordu'da haklarında arama kararı bulunan 10 kişi, sandık başında yakalandı.

Ordu'da Aranan 10 Kişi Sandık Başında Yakalandı, System.String[]
Ordu'da haklarında arama kararı bulunan 10 kişi, sandık başında yakalandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde polis ekipleri, sandıkların kurulu olduğu okulların çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

Polis, oy kullanmak için sandık başlarına gelen ve haklarında çeşitli suçlardan arama kararı olduğu belirlenen 10 kişiyi gözaltına aldı.

Yakalanan 10 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:18 Kaynak: AA

Polis, Ordu, Güncel
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