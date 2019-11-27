Son Dakika Haberleri: Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı - Son Dakika

Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı

6 saat önce

Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi bir günlük operasyonda yakalandı.

Ordu'da aranan 10 şahıs bir günde yakalandı, System.String[]

Ordu'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi bir günlük operasyonda yakalandı.


Ordu İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, aranan şahısların yakalanması ve süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması maksadıyla 26 Kasım 2019 tarihinde uygulama gerçekleştirildi. Uygulama sonucunda 1 cinsel saldırı-taciz, 1 mala zarar verme, 1 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 1 kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 2 bakaya-yoklama kaçağı, 2 karşılıksız çek, 1 çocuğun soy bağını değiştirme, 1 borçlunun ödeme şartının ihlali suçlarından aranan 10 şahıs yakalandı.


Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanırken 10 şahsa ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca 10 bin 647 lir idari yaptırım uygulandı.


Yetkililer, emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla aranan şahısların yakalanmasına ve adalete teslim edilmelerine yönelik kontrol ve denetimlerimiz kararlılıkla devam edeceğini duyurdu. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:29 Kaynak: İHA
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