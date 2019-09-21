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Ordu'da aranan 189 kişi yakalandı

1 saat önce

Ordu'da ocak ile eylül ayları arasında aranan 189 kişi yakalandı.

Ordu'da aranan 189 kişi yakalandı, System.String[]

Ordu'da ocak ile eylül ayları arasında aranan 189 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca 2019 yılında il genelinde icra edilen huzur ve güven uygulamalarında 51 bin 806 kişi sorgulandı.

Bu sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 189 kişi yakalandı, 93 kişiye 13 bin 306 lira idari para cezası uygulandı.

Umuma açık yerlerde gerçekleştirilen kontrollerde 20 iş yerine 10 bin 899 lira cezai işlem uygulanırken, 167 metruk bina, 5 adet günübirlik işletilen yer denetlendi.

20 bin 825 aracın kontrol edildiği denetimlerde arama kaydı bulunan 18 araç yakalanırken, 91 araç trafikten men edildi. 333 araca 100 bin 903 lira cezai işlem uygulandı. 100 motosiklet kontrol edilirken, 9 motosiklete 3 bin 106 lira para cezası uygulandı.

Denetimlerde bir ruhsatsız tabanca, ikişer ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca, 6 fişek ile 7 litre kaçak içki de ele geçirildi.

Jandarma, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 12:24 Kaynak: AA
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