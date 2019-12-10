Son Dakika Haberleri: Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı - Son Dakika

Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı

6 saat önce

Ordu'da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar barlarda yakalandı.

Ordu'da aranan 33 şahıs barlarda yakalandı, System.String[]

Ordu'da çeşitli suçlardan araması olan şahıslar barlarda yakalandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 7 Aralık 2019 tarihinde Altınordu ilçesinde bulunan barlara yönelik denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 78 iş yerinde 964 şahıs kontrol edildi. 3 şahsa adli işlem yapılırken, 2 adet 9 mm. çapında ruhsatsız tabanca, 5 adet 9 mm fişek, 1 adet sustalı bıçak, 2 adet muşta ele geçirildi.


Aynı aramalarda değişik suçlardan aranması olan 33 şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:01 Kaynak: İHA
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