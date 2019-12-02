Son Dakika Haberleri: Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.

Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 10'u tutuklandı, System.String[]

Ordu'da 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs çalışmalar neticesinde yakalandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından aranan şahısların Yakalanması operasyonu kapsamında il genelinde yapılan çalışmada 56 şahıs düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Öte yandan 25 Kasım-1 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 47 şahsa Kabahatler Kanunu'na göre ceza kesildi. Buna göre 1 bayana fuhuş yapmaktan, 8 şahsa açıktan alkol tüketmekten, 13 şahsa dilencilikten, 15 şahsa sarhoşluktan, 1 şahsa gürültüden, 4 şahsa ses ve gaz fişeği atabilen silahlar hakkında kanuna muhalefetten, 2 şahsa futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefetten, 3 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları hakkındaki kanuna muhalefetten ceza uygulandı. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:54 Kaynak: İHA
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