Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi - Son Dakika

Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi

6 saat önce

Ordu'da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde haklarında değişik suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.

Ordu'da aranan 56 kişi yakalandı, 11'i cezaevine gönderildi, System.String[]

Ordu'da son bir haftada yapılan denetim ve kontrollerde haklarında değişik suçlardan aranan 56 kişi yakalandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 17-23 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılan denetim ve kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 56 şahıs yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Öte yandan 22 Şubat tarihinde yapılan 'yasa dışı bahis', 'kumar-oyun makineleri' uygulamaları kapsamında Ordu İl genelinde yapılan çalışmada 509 iş yeri ve bin 731 şahıs kontrol edildi. Kontrollerde 2 aranan şahıs, 1 yoklama kaçağı yakalanırken 3 iş yerine ve 2 şahsa idari işlem yapıldı. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 04:07 Kaynak: İHA
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