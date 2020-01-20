Ordu'da aranan 59 kişi yakaladı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 59 kişi yakaladı, 11'i tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da aranan 59 kişi yakaladı, 11'i tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken 11'i tutuklandı.

Ordu'da aranan 59 kişi yakaladı, 11'i tutuklandı, System.String[]

Ordu'da son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 59 şahıs yakalanırken 11'i tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında değişik suçlardan aranması olan 59 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Bu arada aynı tarihlerde yapılan denetimlerde 6 kadına fuhuş yapmaktan, 2 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 8 kişiye dilencilikten, 9 kişiye sarhoşluktan, 2 kişiye gürültü yapmaktan, 2 kişiye kimlik bildirmemekten, 1 kişiye havai fişek atmaktan, 1 kişiye yasak av yapmaktan, 1 kişiye de çalışanlarına ait kimlik bildirimi yapmadığı için Kabahatler Kanunu'na göre idari işlem uygulandı. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:04 Kaynak: İHA
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