Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi - Son Dakika

Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi

6 saat önce

Ordu'da geçen hafta sonu halka açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 69 kişi yakayı ele verdi.

Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi, System.String[]

Ordu'da geçen hafta sonu halka açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 69 kişi yakayı ele verdi.


Ordu il genelinde kahvehane, bar gibi halka açık alanlarda yapılan kimlik kontrolleri kapsamında 242 iş yerinde bin 936 şahıs kontrol edildi.


Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 69 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fabrikadan 130 bin lira değerinde otomobil lastiği çalan hırsızlar MOBESE'leri izleyen polis ekiplerinin operasyonuyla yakayı ele verdi
Evlilik hayali kuran kişiyi düzmece nişan töreni düzenleyip dolandırdılar Bir günlük bebeğini boğarak öldürüp çöpe atan vicdansız anne suçunu itiraf etti Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıta akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 17:32:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]