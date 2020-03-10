Ordu'da aranan 69 kişi yakalandı, 19'u cezaevine girdi - Son Dakika

Ordu'da geçen hafta sonu halka açık yerlere yönelik yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan araması olan 69 kişi yakayı ele verdi.



Ordu il genelinde kahvehane, bar gibi halka açık alanlarda yapılan kimlik kontrolleri kapsamında 242 iş yerinde bin 936 şahıs kontrol edildi.



Yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 69 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 19'u tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU