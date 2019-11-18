Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

Ordu'da geçen hafta haklarında çeşitli suçlardan araması olan 41 şahıs yakalanırken 13'ü cezaevine konuldu.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 11-17 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde toplamda değişik suçlardan aranması olan 41 şahıs yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



Öte yandan aynı tarihlerde Kabahatler Kanunu'na göre toplamda 62 şahıs hakkında işlem yapıldı. Buna göre 4 bayana fuhuş yapmaktan, 7 şahsa açıktan alkol tüketmek, 14 şahsa dilencilikten, 24 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa gürültü yapmaktan, 2 şahsa kimlik bildirmemekten, 2 şahsa yasa dışı bahis oyunu oynamaktan, 3 şahsa 'Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancası ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurmasına Dair Kanun' kapsamında değerlendirilen av tüfekleriyle yaralamaktan ceza uygulandı. Ayrıca 1 işletme hakkında 'Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun' gereğince idari işlem yapıldı. - ORDU