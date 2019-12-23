Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor - Son Dakika

Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor

6 saat önce

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 16-22 Aralık tarihlerinde son bir haftada yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor, System.String[]

Ordu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince 16-22 Aralık tarihlerinde son bir haftada yapılan denetimlerde değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.


Asayiş Şube ekipleri tarafından yapılan denetimlerde son bir haftada 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 14 şahsa dilencilik yapmaktan, 3 şahsa kumar, 16 şahsa sarhoşluk, 4 şahsa gürültü, 4 şahsa rahatsız etme, 8 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 3 şahsa kimlik bildirmeme, 3 şahsa havai fişek atmaktan, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan 1 işletmeye kimlik bildiriminde bulunmama, 1 şahsa avda ve sporda kullanılan tüfekler, nişan tabancaları hakkında kanuna muhalefetten olmak üzere toplam 55 şahıs hakkında Kabahatler kanununa göre idari işlem yapıldı.


Çalışmalarda ayrıca değişik suçlardan aranması olan 44 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 6'sı tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ceren Özdemir''in katili Arduç: Kaçacağımı söyledim
Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar Ordu'da 500 yıllık tarihi haç ele geçirildi Yerli otomobilde yeni ayrıntı! Silüeti ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
00:30 Kütahya'daki gıda zehirlenmesi - Son Dakika Haber
00:26 Dışişleri Bakanlığı, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının yakılmasına tepki gösterdi - Son Dakika Haber
00:24 Aksoy'dan, Selanik Başkonsolosluğu görevlisinin aracının kundaklanmasına ilişkin açıklama - Son Dakika Haber
00:18 23 Aralık 2019 Haberleri - Son Dakika Haber
00:05 "Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu - Son Dakika Haber
23:07 Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Son Dakika Haber
22:39 Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 00:43:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da aranan şahıslar tek tek yakalanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]