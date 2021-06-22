Ordu'da aranan şahıslar yakalandı - Son Dakika

Ordu'da değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs son bir hafta içerisinde yakalandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 14-20 Haziran tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranıştan, 7 şahsa sarhoşluktan, 2 şahsa gürültü yapmaktan, 2 şahsa kimliğini bildirmemekten, 1 şahsa ses tabancası kullanmaktan, 1 şahsa yasadışı bahis oyunu oynamaktan, 112 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 48 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 41'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU