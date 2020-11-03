Ordu'da aranan şahıslar yakalanıyor - Son Dakika

Ordu'da bin son hafta içerisinde yapılan denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 18 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 3 şahsa emre aykırı davranış, 8 şahsa sarhoşluk, 5 şahsa rahatsız etme, 3 şahsa tütün mamullerinin tüketilmesi, 19 şahsa korona virüs tedbirlerine uymamaktan idari işlem yapıldı.

Ayrıca değişik suçlardan aranması olan 45 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 18'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU