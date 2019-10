Ordu'da arapların fındık bahçesi alımı 100 dönüme ulaştı

Ordu Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Uğur Yüce, Karadeniz'e gelen Arap turistlerin Trabzon'dan sonra en fazla Ordu'yu ziyaret ettiğini, daha önce başlatılan tanıtım kampanyalarının meyvesini vermeye başladığını söyledi. Yüce, Araplar yıllardır bölgemize geliyor. Son yıllarda tanıtımla ilgili çalışmalar yapılmıştı. Gelen Araplar ilk başlarda Altınordu ilçesinden konut alıyordu, burada fiyatlar yüksek olunca bu kez Fatsa ve Ünye ilçelerine yöneldiler. Fatsa'da ciddi konut satın aldılar. Fatsa'yı tercih etmelerinin nedeni Aybastı Perşembe yaylasına buradan ulaşım yakın ve aldıkları konutlar deniz manzaralı. Şimdi Çambaşı Yaylasına da ilgi gösteriyorlar, yaylaya kayak merkezi yapıldı, otel var, yeni otel yapılıyor. Bu da buraya rağbeti artırdı. Konut alımı ilk başlarda daha yoğundu, şu an azaldı. Gelecekte satışların daha iyi olacağını düşünüyoruz. Havalimanı Ordu'ya ulaşımı kolaylaştırdı, bunun da çok faydası var. Ulaşım kolaylığı kente ziyaretçiyi artırıyor. Araplar konut yanı sıra fındık bahçesi de satın alıyor, aldıkları bahçeleri yatırım amaçlı değerlendiriyorlar dedi.

Doğal güzellikleri, tarihi eserleri ve zengin kültür özellikleri ile ilgi odağı olup, turizmde hareketli günler geçiren Karadeniz Bölgesi; artırılan destinasyon, otel ve konaklama alanındaki yatırımlarla, son yıllarda Orta Doğu, Körfez ve Kuzey Afrika ülkelerinden gelen Arap turistlerin ziyaretçi akınına uğruyor. Karadeniz'de, özellikle yeşil bitki örtüsüne sahip yaylaları tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri kentlerde gayrimenkul yatırımlarına da yöneliyor. Araplar, bölgede özellikle deniz manzaralı konutların yanı sıra, fındık bahçesi de satın alarak yatırım yapıyor. Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı 1500 rakımlı Perşembe Yaylası ile Kabadüz ilçesine bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nı ziyaret eden Araplar; satın aldıkları evlerde konaklamayı tercih ediyor. Ordu'yu yılda 70 bin ile 100 bin arasında Arap turist ziyaret ederken, bu turistlerden bazıları da alışveriş yaparak her yıl 80'e yakın konut satın alıyor. Arapların, konut ve fındık bahçesinin yanı sıra arsa yatırımına da yönelmesi, Ordu'da inşaat sektörünün canlanmasına katkı sağlıyor. İlk kez 2 yıl önce yatırım amaçlı fındık bahçesi satın alan Araplar, şu ana kadar kentte yaklaşık 100 dönüm fındık bahçesini sahiplendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

