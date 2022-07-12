Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

12.07.2022 15:05
Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, arazi meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Oluklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, edinilen bilgiye göre, Nurettin Erisoylu önceden A. Ç.'ye ait olan araziyi ihale yoluyla satın aldı. Satın aldığı araziyi incelemek için sabah saatlerinde mahalleye gelen Nurettin Erisoylu ile arazinin eski sahibi A.Ç. isimli şahıslar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büyüyen kavgada Nurettin Erisoylu ile A.Ç. birbirlerine tabanca ile ateş açmaya başladı. Kurşunların isabet ettiği Nurettin Erisoylu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı A.Ç. ise ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne, ardından da Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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