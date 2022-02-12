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Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı

12.02.2022 17:34
Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığından çıkan silah ve sopalı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Cevizdere Mahallesi'nde iki kuzen ile çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.B. silahla ateş edilerek, H.B. ve oğlu İ.Ö.B. ise sopa ve yumruk darbeleriyle yaralandı. Yaralılar, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, iki silahın ele geçirildiği olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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Silah, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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