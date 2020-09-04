Ordu'da arazi kavgası: 1 ölü - Son Dakika

Ordu'da bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcasını tabancayla vurarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde Cengiz D. ile amcası Ali D. (63) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Cengiz D, Ali D'ye tabancayla ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybeden Ali D'nin cenazesi, incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cengiz D'nin jandarmaya teslim olduğu olayla ilgili soruşturma devam ediyor.