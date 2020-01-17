Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

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Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı
6 saat önce
Ordu'da arazi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldüren kişi tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Ordu'da arazi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldüren kişi tutuklandı.
Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada Murat Bektaş'ı (33) tüfekle öldüren amcası Mahmut Bektaş'ın (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Perşembe Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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