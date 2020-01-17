Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika

Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da arazi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldüren kişi tutuklandı.

Ordu'da arazi kavgasında yeğenini öldüren kişi tutuklandı, System.String[]

Ordu'da arazi nedeniyle tartıştığı yeğenini öldüren kişi tutuklandı.

Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada Murat Bektaş'ı (33) tüfekle öldüren amcası Mahmut Bektaş'ın (55) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Perşembe Adliyesine sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahmut Bektaş, Perşembe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:56 Kaynak: AA
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