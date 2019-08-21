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Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

12 dakika önce

Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı 2 grup arasında arazi yüzünden çıkan kavganın büyümesi sonucu 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı.

Ordu'da arazi tartışması kanlı bitti: 4 yaralı

2 grup arasında arazi yüzünden çıkan kavganın büyümesi sonucu 4 kişi tüfekle vurularak yaralandı ORDU - Ordu'nun Gölköy ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavga sonucu tüfekle vurulan 4 kişi yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki grup arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu, C.Ç., F.Ç., C.Ç. ve G.A. tüfekle vurularak yaralandı. Yaralılardan C.Ç., F.Ç. ve C.Ç. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine getirilirken G.A. ise Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Sedye ile taşınan yaralılardan 1'isinin 'bu iş kan davası meselesi oldu' demesi ise dikkat çekti.

Yaralılar hastanelere yoğun güvenlik önlemi altında getirilirken özel harekat polis ekipleri de tedbir amaçlı önlem aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gölköy, kavga, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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