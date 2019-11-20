Ordu'da arı sütünün satışına başlandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan büfeler aracılığıyla arı sütü satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi" projesi kapsamında üretilen arı sütlerinin, belediye bünyesinde kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi (ORTAR) AŞ tarafından büfelerde satılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini vurguladı.

Arı sütünün, enerji veren, yaşlanmayı önleyen ve sporcuların kapasitesini artırması açısından son derece önemli bir ürün olduğuna işaret eden Güler, "Bu ürün dışında propolis konusuna da ağırlık vereceğiz. Propolis daha da bol getirisi olan bir ürün. Yeni bir sahada daha dünyaya örnek olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Güler, ürettikleri arı sütünün, kalite açısından da değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Arı sütünün pazarlanmasında ve fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan HDA yüzdesi en az 1,4 olması gerekirken, bizim arı sütümüz 2,1 değerle gayet yüksek bir değere sahip. Bu arıcılarımızın başarısı açısından da arı sütünün katma değeri açısından da önemlidir."

ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser ise ORTAR AŞ markası ile satışına başladıkları bu sütlerin, ülke genelinde de satışının yapılması için çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, kısa süre içinde bu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.