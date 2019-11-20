Son Dakika Haberleri: Ordu'da arı sütünün satışına başlandı
Son Dakika Güncel Ordu'da arı sütünün satışına başlandı - Son Dakika

Ordu'da arı sütünün satışına başlandı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan büfeler aracılığıyla arı sütü satışa sunuldu.

Ordu'da arı sütünün satışına başlandı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde kurulan büfeler aracılığıyla arı sütü satışa sunuldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ortaklaşa yürüttüğü "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi" projesi kapsamında üretilen arı sütlerinin, belediye bünyesinde kurulan Ordu Tarım ve Hayvancılık Gıda Sanayi (ORTAR) AŞ tarafından büfelerde satılacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, arı sütünün birçok hastalığa iyi geldiğini vurguladı.

Arı sütünün, enerji veren, yaşlanmayı önleyen ve sporcuların kapasitesini artırması açısından son derece önemli bir ürün olduğuna işaret eden Güler, "Bu ürün dışında propolis konusuna da ağırlık vereceğiz. Propolis daha da bol getirisi olan bir ürün. Yeni bir sahada daha dünyaya örnek olmaya çalışacağız." ifadesini kullandı.

Güler, ürettikleri arı sütünün, kalite açısından da değerli olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Arı sütünün pazarlanmasında ve fiyatının belirlenmesinde temel kalite parametresi olan HDA yüzdesi en az 1,4 olması gerekirken, bizim arı sütümüz 2,1 değerle gayet yüksek bir değere sahip. Bu arıcılarımızın başarısı açısından da arı sütünün katma değeri açısından da önemlidir."

ORTAR AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser ise ORTAR AŞ markası ile satışına başladıkları bu sütlerin, ülke genelinde de satışının yapılması için çalışma başlattıklarına dikkati çekerek, kısa süre içinde bu çalışmayı tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Savcılık, Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'ın, annesinin evine yaklaşmaması yönünde karar aldı
Dipsiz Göl soruşturmasında, 2 müdür ve 1 memur açığa alındı Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Son dakika: İran destekli gruplar İdlib'de sığınmacı kampına saldırdı: 8 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 23:12:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da arı sütünün satışına başlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]