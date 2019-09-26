Ordu'da arının soktuğu kişi öldü
1 saat önce
Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:10 Kaynak: AA
Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Örmeli Mahallesi'nde Nevzat Ağırtaş'ı bahçede çalıştığı sırada arı soktu.
Ağırtaş, yakınları tarafından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi'ne getirildi.
112 Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ağırtaş, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
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