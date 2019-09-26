Son Dakika Haberleri: Ordu'da arının soktuğu kişi öldü
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Ordu'da arının soktuğu kişi öldü

1 saat önce

Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.

Ordu'da arının soktuğu kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Çamaş ilçesinde arının soktuğu kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Örmeli Mahallesi'nde Nevzat Ağırtaş'ı bahçede çalıştığı sırada arı soktu.

Ağırtaş, yakınları tarafından ilçedeki Aile Sağlığı Merkezi'ne getirildi.

112 Sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ağırtaş, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Çamaş, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:10 Kaynak: AA
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