Ordu'da Artvinliler Kurtuluş Günlerini Kutladı

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, Ordu'da Ordu Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programla kutlandı.

Artvin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıldönümü, Ordu'da Ordu Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen programla kutlandı.



Ordu Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez'in ve yönetiminin ev sahipliği yaptığı programa Ordu'da yaşayan çok sayıda Artvinli katıldı.



Ordu Artvinliler Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Halil Sönmez yaptığı konuşmada, Artvin'in TÜİK tarafından en huzurlu il seçildiğini, ayrıca 1930 yılında ilk kadın Belediye Başkanının Artvin'in Yusufeli ilçesi Kılıçkaya beldesinde seçildiğini belirtti.



Çocuk evliliklerinin en az olduğu ilin Artvin olduğunu ifade den Sönmez, Artvin'in okuma oranıyla en önde gelen illerden biri olduğunu da kaydederek, "En önemlisi Artvin, İstanbul'dan sonra hakkında en çok şiir yazılan ildir. Artvin tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bugün bile aile içinde Türkçe'nin yanı sıra çeşitli yerel diller konuşulmaktadır. Ama hiç kimse konuştuğu farklı dilden dolayı hor görülmemiş, aksine birleştirici ve zenginlik olarak görülmüştür. Biz Artvinliler olarak doğduğumuz yere hem de yaşadığımız yere bayrağımıza, yurdumuza bağlı kalmışızdır" dedi.



Konuşmanın ardından Artvin ile Ordu yöresi mahalle sanatçıları sahne aldılar. Programda Artvin yöresi folklor ekibi oynadıkları oyunlarla davetliler coşturdu. - ORDU

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