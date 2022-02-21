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Ordu'da asayiş çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ordu'da asayiş çalışmaları sürüyor

21.02.2022 14:36
Ordu'da asayiş çalışmaları sürüyor

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında, 22 şahıs hakkında fuhuş suçundan idari işlem yapıldı, farklı suçlardan aranması bulunan 38 şahıs yakalandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde yapılan asayiş uygulamalarında, 22 şahıs hakkında fuhuş suçundan idari işlem yapıldı, farklı suçlardan aranması bulunan 38 şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar neticesinde 22 şahsa fuhuş, 22 şahsa açıktan alkol tüketimi, 4 şahsa sarhoşluk, 2 şahsa rahatsız etme, 5 şahsa korona virüs kurallarına uymama ve 5 şahsa da farklı suçlardan idari işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalarda ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 38 şahıs yakalandı, bu şahıslardan 22'si tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ORDU

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da asayiş çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da asayiş çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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