Ordu'da asayişi bozmaya izin yok - Son Dakika

Ordu'da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.



Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 6 şahsa dilencilik yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 8 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 2 şahsa kaçak tütün kullanmaktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 2 şahsa kaçak alkol üretiminden olmak üzere toplam 35 şahsa ceza kesildi.



Bu arada değişik suçlardan aranması olan 53 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU