Ordu'da asayişi bozmaya izin yok - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da asayişi bozmaya izin yok - Son Dakika

Ordu'da asayişi bozmaya izin yok

6 saat önce

Ordu'da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.

Ordu'da asayişi bozmaya izin yok, System.String[]

Ordu'da asayişi ve toplum huzurunu bozmaya yönelik davranışlara izin verilmiyor.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 10-16 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 1 şahsa açıktan alkol tüketmek, 6 şahsa dilencilik yapmaktan, 4 şahsa kumar oynamaktan, 8 şahsa sarhoşluktan, 4 şahsa gürültü yapmaktan, 4 şahsa rahatsız etmekten, 2 şahsa kaçak tütün kullanmaktan, 3 şahsa kimlik bildirmemekten, 1 şahsa yasa dışı bahis oynamaktan, 2 şahsa kaçak alkol üretiminden olmak üzere toplam 35 şahsa ceza kesildi.


Bu arada değişik suçlardan aranması olan 53 şahıs çalışmalar neticesinde yakalanırken 11'i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 04:25 Kaynak: İHA
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