Ordu'da asfalt seferberliği - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs sebebiyle hayatın durgunlaştığı bir zamanda ilçelerde yol çalışmasına aralıksız devam ediyor.



19 ilçenin tamamında grup ve ara yolları yeni bir görünüme kavuşturmak üzere hızlı ve planlı bir çalışma gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 25-30 sene dayanıklı sıcak asfalt seferberliğini sürdürüyor. Halen 19 ilçenin 62 noktasında 302 adet iş makinesi ve kamyon, 377 personel ile toprak tesfiye, onarım, zemin iyileştirme, stabilize, sanat yapısı, yağmur suyu hattı, kaldırım, asfalt yama, sıcak asfalt kaplama ve beton yol çalışmasını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bazı noktalarda ise altyapı faaliyetleri tamamlandıktan sonra asfalt çalışmalara başlayacak.



1 Nisan-31 Aralık 2019 tarihleri arasında 9 ayda 120 km sıcak asfalt, 160 km sathi asfalt, yaklaşık 30 km beton yol çalışması yapan Ordu büyükşehir Belediyesi, iki yıl içerisinde Ordu- Avusturya uzaklığı kadar bin 600 km sıcak asfalt çalışması yapmayı planladı.



Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 2020 yılının yatırım yılı olacağını söyledi. Güler, "Ordu'yu her alanda çağdaş bir kent yapabilmek için tüm ekiplerimiz ile birlikte yoğun bir mesai harcıyoruz. Korona virüs tedbirleri sebebiyle hayatın olağan akışı yavaşlasa bile biz çalışmalarımızı aksatmadan sürdürüyoruz. Özellikle ilçelerimizde yol çalışmalarına ağırlık verdik. An itibarıyla ilimizin 62 noktasında yol çalışmalarına devam ederken, hemşehrilerimizin refahını artırmak için yoğun mesai harcayarak projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz" dedi. - ORDU