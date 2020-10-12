Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf - Son Dakika

Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf

12.10.2020 15:58
Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf, System.String[]

Özel şirketlerden asfalt alımlarında hem zaman hem de ekonomik sorunlar yaşayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmeye başladığı Mayıs ayından bu yana 2 milyon lira tasarruf etti.

Özel şirketlerden asfalt alımlarında hem zaman hem de ekonomik sorunlar yaşayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendi asfaltını üretmeye başladığı Mayıs ayından bu yana 2 milyon lira tasarruf etti. Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında tam kapasite ile 400 bin ton üretim yaparak 18 milyon lira tasarruf etmeyi hedefledi.

Türkiye'nin en fazla kırsal yol ağına sahip Ordu'da kendi açtığı tesisle asfalt üreterek önemli bir aşama kaydeden Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç önceliğine göre asfaltlama yapıyor. İlçe merkezlerinin yanı sıra en ücra yerleşim yerlerini de asfaltla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 400 bin ton asfalt üretmeyi planlıyor.

Hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf

Ordu'da yolların standartlara ve normlara uygun hale getirilmesi için Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından Mayıs ayında açılan asfalt plent tesisi; uygun koşullarda saatte 300 ton üretim yapma, mevcut tesislerin 4 günde yaptığı işi 2 günde bitirme, daha az personel ile 2 kat üretim gerçekleştirme ve laboratuvarda test edilmiş uygun karışımı üretme özelliğiyle hem zamandan hem de ekonomiden tasarruf sağlıyor. Açıldığı günden bu yana toplamda 106 bin ton üretim yapan asfalt plent tesisiyle Ordu Büyükşehir Belediyesi, 5 ayda 2 milyon 120 bin TL tasarruf etti.

2021'de 18 milyon lira tasarruf hedeflendi

Ordu'nun asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarında bir kaliteyle kendi tesislerinden karşılandığını söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 'yol medeniyettir' anlayışıyla ihtiyaç görülen bölgelerde asfaltlama çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Mayıs ayında Büyükşehir Belediyemizin Ordu'ya kazandırdığı asfalt plent tesisiyle ihtiyaç önceliği bulunan bölgelerimizde konforlu yollar inşa ediyoruz. Kentimizin asfalt ihtiyacını Avrupa standartlarında bir kaliteyle kendi tesisimizden karşılıyoruz. Asfaltlanmamış, yolu yapılmamış bölge bırakmamak için hedefimizi her gecen gün daha da çok artırıyoruz ve 2021 yılında yeni açtığımız tesisimizde 400 bin ton asfalt üretmeyi hedefliyoruz. Son teknolojiye uygun kurulan tesisimizin özellikleriyle hem ekonomiden hem de zamandan büyük oranda tasarruf sağlıyoruz. Açıldığı günden bu yana 106 bin ton asfalt üretimi yaptık ve 5 ayda 2 milyon 120 bin TL tasarruf ettik. 2021 yılında da 400 bin ton üretimle asfalt değeri, bakım, serim, nakliye diğer giderler katıldığında 18 milyon lirayı aşkın tasarruf etmiş olacağız." - ORDU

Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf
Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf
Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Mayıs, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet Çaldıkları altınları polis otosuna sakladılar Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Kaçmasınlar diye askerleri zincirlemişlerdi, şimdi de Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi İŞKUR'da 57 bin açık iş ilanı bulunuyor! İşte en çok aranan meslekler Haldun Üstünel'den inanılmaz Keita itirafı: 3 saat imza atamadı, okuma yazma bilmiyormuş Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı İBB'nin kararı sonrası CHP'li Kadıköy ve AK Partili Üsküdar belediyeleri sosyal medyadan tartıştı         
16:06
Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü         
15:44
İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti         
15:18
Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş! Hindistan'da evsiz kadının kan donduran ölümü: Önce boğulup sonra da kafasına tüple vurulmuş!         
15:04
Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu Evlerinin yakınındaki sulama kanalı, evlat edinmelerine engel oldu         
14:50
Adnan Oktar, Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde         
14:31
Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi         
14:00
Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda Eşine ilgi duyduğu adamı tabancayla vurup, öldürdü! Sokak ortasındaki cinayet kameralarda         
13:31
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti Telefona gelen linke tıkladı, hesabındaki bütün birikimini kaybetti         
12:18
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı Geleneksel yalan yarışmasının ödülü de yalan çıktı         
10:58
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 16:24:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da asfalttan 2 milyon lira tasarruf - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei