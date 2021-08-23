Aşılamada 1 milyonuncu doza ulaşıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede "mavi" kategorideki iller arasında yer alan Ordu'da, aşılamada 1 milyonunca doza ulaşıldı.

Vali Tuncay Sonel, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen "Kovid-19 Pandemisi Değerlendirme Toplantısı"nda, il genelinde aşılamada yüzde 80'i aştıklarını söyledi.

Bu konuda emek veren herkese teşekkür eden Sonel, "Bugün 1 milyonuncu aşımız, Çamaş Toplum Sağılığı Merkezinde yapıldı. Enes (25) kardeşimizi tebrik ediyorum. 1 milyonuncu aşının genç kardeşimize denk gelmesi de daha anlamlı oldu. Ordu'da 1 milyon doz aşı yapılmış oldu." dedi.

Vali Sonel, hastaneye ve yoğun bakıma yatan vatandaşlar arasında aşısızların oran olarak daha fazla olduğunun gözlemlendiğine işaret eden Sonel, "Bu zamana kadar 17 yaş üstü hedef nüfusumuzun yüzde 80,7'sini en az 1 doz aşıladık. 17 yaş üstü hedef nüfusumuzun yüzde 64,7'sinin aşılamasını tamamladık." diye konuştu.

Kovid-19'la mücadelede aşının önemine vurgu yapan Sonel, hastalığı, aşılı vatandaşların aşısızlara göre daha rahat geçirdiğinin altını çizdi.

Tüm vatandaşları aşı olmaya davet eden Vali Sonel, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız sürdürülmesi, maske, mesafe ve temizlik konularında gerekli uyarıların yapılması, uyulması gereken kuralların hatırlatılması noktasında kaymakamlara gerekli talimatları verdiğini de kaydetti.

Sonel, Kovid-19 ile mücadelede maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının çok önemli olduğuna dikkati çekerek, vatandaşlardan rehavete kapılmamalarını ve kurallara uyularak aşıların yaptırmalarını istedi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın'ın, aşılamadaki son duruma ilişkin sunum yaptığı toplantıya, Perşembe Kaymakamı ve Vali Yardımcısı Vekili Levent Yetgin, diğer kaymakamlar video konferans yoluyla olmak üzere İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdür Yardımcısı Samet İştar, Ordu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanı Levent Özsoy da katıldı.