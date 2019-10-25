Ordu'da asırlık caminin restorasyonu tamamlandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen asırlık camide restorasyon çalışmaları tamamladı.



İlçeye bağlı Kestane Mahallesi'nde 1890-1900 yıllarında inşa edilen Merkez Camisi, restorasyon çalışmaları kapsamında zemin ve tavan döşemeleri, mahfil ve mahfil merdiveni, minber, kürsü, çatı, son cemaat yeri, hazire ve cami duvarları yenilendi.

Cami çevresi ve avlusuna andezit taş döşeme ve zemin yağmur tahliye kanalları uygulandı. Kullanılan ahşap malzemenin birinci sınıf sert ağaç malzemeden seçildiği restorasyon işi kapsamında tüm ahşap sistemin temizlik, onarım ve yenileme işlemleri tamamlanarak şeffaf renkte ahşap koruyucu ile boyandı.

Aslına uygun olarak onarılan cami, kısa süre içerisinde ibadete açılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'nun tarihini gün yüzüne çıkararak gelecek kuşaklara aktarılması noktasında her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ordu'da saklı kalmış, gelecek kuşaklara aktarılmayı bekleyen birçok kültür mirasının olduğunu vurgulayan Güler, "Büyükşehir Belediyesi olarak bunlara yönelik ayrıntılı inceleme yaparak gerekli çalışmaları başlattık. Gülyalı ilçesinde bulunan ve yıllara meydan okuyarak günümüze kadar gelen asırlık camiyi de aslına uygun restore ederek hizmete hazır hale getirdik. Cami ibadete açılmak için gün sayıyor. Cami yanında bulunan şadırvanın yapımı ise devam ediyor." dedi.

Güler, tarihi ve kültürel mirasları koruyup geleceğe taşıma noktasında gayretlerinin süreceğini kaydetti.