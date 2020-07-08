Ordu'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika

Ordu'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

Ordu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında, asker uğurlamalarına, askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınları dışında kimsenin katılmasına izin verilmeyecek.

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Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanarak, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca bazı kararlar alındığı belirtildi.

Son zamanlarda başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerinin ihlal edilerek asker uğurlama törenlerinin ve eğlencelerinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, asker uğurlamalarının başta askerlik yükümlüleri olmak üzere bu ortamlarda bulunan vatandaşların sağlığını ve ülkenin salgın ile mücadelesindeki başarısını riske attığı vurgulandı.

Bu çerçevede il genelinde asker uğurlama tören ve eğlencelerinin oluşturabileceği riski önlemek amacıyla şu kararlar alındı:

"Kontrolsüz kalabalıkların oluşmasına neden olan, fiziki mesafe kurallarına aykırılık teşkil eden asker uğurlamalarına (açık ya da kapalı yerlerde eğlenceler düzenlenmesi, araç konvoyu oluşturulması, toplu uğurlama ve benzeri) hiçbir şekilde müsaade edilmemesine,


otogar, gar, havaalanı gibi yerlerden yapılacak uğurlamalara askerlik yükümlüsünün birinci derece yakınlarının (kardeşleri dahil) katılmasına izin verilmesi, bunun dışında akraba, tanıdık, arkadaş ve benzeri katıldığı toplu uğurlamalara kesinlikle müsaade edilmemesi kararı alındı.

Askerlik yükümlülerinden, askerlik şubelerinden sevk işlemleri (sülüs belgesi verilirken) yapılırken birliğine teslim olacağı dönemi kapsayacak şekilde başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere pandemi tedbirlerini ihlal edecek uğurlama, tören, eğlence, konvoy gibi aktivitelerde bulunmayacaklarına dair taahhütname alınmasına, askerlik şubelerince, askerlik yükümlüsünden alınan taahhütnamenin bir örneğinin ilgili valilik/kaymakamlıklara bildirilmesine, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin yönetilebilmesi amacıyla Valilik/Kaymakamlıklarca, pandemi kurallarına aykırı şekilde asker uğurlaması, eğlencesi, töreni veya konvoyu yapması nedeniyle hakkında idari ya da adli işlem tesis edilen askerlik yükümlülerine dair bilgilerin ilgili askeri birliğe (bu kişilerin teslim olacağı) bildirilmesi kararı verildi."

Kararlara uymayanlara idari para cezası verileceği vurgulanan açıklamada, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacağı kaydedildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi - Son Dakika
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