Ordu'da, Atatürk saygıyla anıldı

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Ordu'da da törenle anıldı.

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları tarafından anıta çelenk bırakıldı. Törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, daire müdürleri, polis, askeri ekran, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmaya başlaması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Kent merkezi içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik bir süre dururken, uzun araç konvoyları oluştu.