Ordu'da ATM önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da ATM önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

21.07.2022 16:44
Ordu'da ATM önünde silahlı saldırı: 1 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde ATM önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde ATM önünde silahlı saldırıya uğrayan şahıs ağır yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Köprü Başı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bankaya ait ATM önünde arkadaşıyla bekleyen Turgay U., sohbet ettiği sırada yanına yaklaşan bir otomobil içerisindeki kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Turgay U., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayda ATM yakınlarındaki bir araca da mermi isabet etti. Aracında bulunduğu sırada mermi isabet eden Akın Evci, "Motorla benim araç çapraz duruyordu. Karşıdan beyaz bir araç geldi ve içerisinden peş peşe ateş ettiler. Önce bir el ateş sesi duydum, ondan sonra peş peşe ateş edildi" dedi.

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı saldırının yaşandığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin ATM önünde bekleyen şahsa peş peşe ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olay yerinde yapılan ilk incelemede 9 adet boş kovan bulunurken, kaçan silahlı saldırganı yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Ordu, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da ATM önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da ATM önünde silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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