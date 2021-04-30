Ordu'da av yasağına sıkı denetim - Son Dakika

Ordu'da av yasağına sıkı denetim

30.04.2021 09:19

Ordu'da av yasağına sıkı denetim Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denizlerdeki usulsüz avcılığı önlemek adına görev başında Nesli tükenme tehlikesinde olan kalkan avını engellemek ve usulsüz avcılığın önüne geçmek için çabalayan ekipler, denizde yoğun mesai harcıyor Ordu'da, Tarım ve...

Ordu'da av yasağına sıkı denetim

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, denizlerdeki usulsüz avcılığı önlemek adına görev başında

Nesli tükenme tehlikesinde olan kalkan avını engellemek ve usulsüz avcılığın önüne geçmek için çabalayan ekipler, denizde yoğun mesai harcıyor

ORDU - Ordu'da, Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su mühendisleri, tekne ile açıldıkları denizle yasak ağlarla balık avlayanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, avlanılması yasak olan kalkan ağları ve bu ağlara takılan yunus balığı ele geçirildi.

Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı su ürünleri mühendisleri, 15 Nisan tarihi itibariyle başlayan denizlerde av yasağı sonrası denetimlerini arttırdı. 'Su Ürünleri Kontrol 52' teknesi ile Perşembe ilçesindeki limandan denize açılan mühendisler, toplamda yaklaşık 110 kilometre olan görev sahasının yaklaşık 30 kilometrelik kısmında denetim gerçekleştirdi. Denetim esnasında, denize serilen tüm ağları kontrol eden ekipler, kalkan balığı avı için kullanılan ağlar ve misina adı verilen ağlara imha edilmek üzere el koyarken, uygun şartlarda avcılık yapmayan balıkçılara ise cezai işlem uyguladı.

Denizlerde, sürdürülebilir balıkçılığın devam etmesi ve kaçak avcılığın önüne geçmek adına titizlikle çalışan ekipler, kaçak olarak avlanan ve işaret bırakılmayan kalkan ağlarını da kendi yöntemleriyle tespit ederek, tekneye çıkarttı. Ekipler, denetimlerin sıklıkla devam edeceğini belirttiler.

"110 kilometrelik alanda denetimler gece-gündüz sürüyor"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde kontrol ve denetim ekibinde görevli Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Cemil Örnek, Ordu deniz sınırları içinde gece-gündüz ve ihbarlar doğrultusunda denetimlerin yapıldığını belirterek, "15 Nisan-15 Haziran tarihleri arasında yasak olan kalkan avları ile avcılık yapan teknelere yönelik bir denetim gerçekleştirdik. 15 Nisan itibariyle kalkan avcılığı yasak ve bu şekilde yasak olan ağları denizde bularak kaldırdık. Balıkçı gemilerine yönelik olarak da denetimler gerçekleştiriyoruz. Ruhsat teskerelerini kontrol ediyoruz, kullandıkları av araçlarını ve çeşitli formlarını kontrol ediyoruz. Ordu ili deniz sahasında görev yapıyoruz. Ünye'den Gülyalı arasında yani yaklaşık 110 kilometrelik bir alanda rutin denetimler ve ihbar üzerine gece-gündüz ve hafta sonu demeden denetimlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

"Denizlere ve canlılara zarar veren ağlara el koyuyoruz, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanıyor"

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde su mühendisi olarak görev yapan Emel Keskin, denizlere ve canlılara zarar verdiği için misina ağının yasak olduğunu, görevlilerin de bu ağları topladıklarını belirterek, "Kalkan yasağı olduğundan kalkan ağlarını topluyoruz. Kurallara uymayanlara, yanında misina bulunduranlara ve ruhsatları olmayanlara cezai işlem uyguluyoruz. Bölgesel olarak az sayıda bayanla çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Amacımız, balık popülasyonunun devamını sağlamak"

Fatsa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli su mühendisi Mehmet Biçim ise denizlerde sürdürülebilir balıkçılığın engellenmemesi adına çalıştıklarını belirterek, "Bugün denizde yasak ağları topladık. Kalkan ve misina ağlarını denizden çıkarttık. Bunların genel olarak denetimleri farklı zamanlarda oluyor. Bu şekilde ele geçirdiğimiz ağları imha etmek sureti ile teknemize alıyoruz. Amacımız balık popülasyonlarının özellikle yavru balık avlanmasının önüne geçmek ve balık popülasyonunun devamını sağlamak. Kalkan ağı zaten dönem boyunca yasak ve soyları tükenmek üzere olan bir balık. Bunların önüne geçmek için denetimlerimizi sık bir şekilde yapmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim
Ordu'da av yasağına sıkı denetim

Hisarcık, Nisan, Tarım, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da av yasağına sıkı denetim - Son Dakika


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