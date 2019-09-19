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Ordu'da "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

44 dakika önce

Aybastı ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Ordu'da

Aybastı ilçesinde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Aybastı Belediyesi öncülüğünde düzenlenen ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün destelediği etkinlik kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

Mehmet Akif Ersoy Anaokulu önünden başlayan yürüyüşe, Belediye Başkanı Beytullah Gençtan, Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Onur Bekyürek, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı.

Yürüyüşte öğrenciler, "Birlikte Yürüyelim, Bisiklete Saygı, Yaya Yol Ver, Yürümek Sağlıktır, Bisiklete Biniyorum Sağlıklı Yaşıyorum, Hava Kirliliğine Karşı Bisiklete Biniyorum" yazılı dövizler taşıdı.

Yürüyüşün ardından AA muhabirine açıklama yapan Başkan Gençtan, hafta süresince ilçede çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Yürümenin önemine dikkati çeken Gençtan, kısa mesafelerin yürünerek ya da bisiklet kullanılarak aşılmasının sağlığa faydalı olduğunu belirtti.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenecek etkinliklerin önemine vurgu yapan Gençtan, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın sağlıklı şekilde toplumda yer almasını sağlamak adına üzerimize düşen tüm vazifeleri yerine getireceğiz. Bu anlamda yapılacak her türlü çalışmayı destekleyeceğiz. Yürüyüş etkinliğini anaokulu öğrencileri ile düzenledik. Önümüzdeki sene de bu etkinliği düzenleyeceğiz ve geleneksel hale getireceğiz. Amacımız bilinçli bireyler yetiştirmek ve toplumda farkındalık oluşturmak."

Mehmet Akif Ersoy, Aybastı, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:08 Kaynak: AA
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