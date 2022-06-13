Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Doğuştan yürüme bozukluğu bulunan 8 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk, Ordu'da yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Azerbaycanlı Samir ve Zahra Novruzov çiftinin üç çocuğundan biri olan Alisa, erken doğuma bağlı görme ve yürüme bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Küçük yaşta Bakü'den Ankara'ya sevk edilerek göz ameliyatı olan Alisa'nın ailesi, bir süre sonra Ordu'ya yerleşmeye karar verdi. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Alisa, yürüme bozukluğu nedeniyle 4 yıl boyunca çeşitli sağlık kuruluşlarında fizik tedavi gördü.

Aile, çocuklarının parmak ucunda yürümesi, zorluk yaşaması ve buna bağlı içine kapanması üzerine Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Haci Önder, 25 Haziran 2021'de Alisa'yı her iki ayağından ameliyat etti.

Operasyon sonrası fizik tedavi süreci devam eden Alisa'nın düzgün şekilde yürümeye başlaması, hem kendisini hem de ailesini mutlu etti.

Saraycık İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Alisa, ilk yıl annesinin desteğiyle gidebildiği okulunda bu sene sınıf ikincisi olma başarısı gösterdi.

Anne Zahra Novruzov, AA muhabirine, oğlunun 5,5 aylık dünyaya geldiğini, bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşadığını söyledi.

Üç ay kuvözde kalan çocuğunun gözlerinin görmediğini ve ameliyat olduğunu anlatan Novruzov, oğlunun şimdi yalnızca sağ gözünün yüzde 20-30 oranında gördüğünü belirtti.

Novruzov, 3 yaşında yürümeye başlayan ancak az ilerleyebilen oğlunun fizik tedaviye gördüğünü ancak bunun yürüme konusunda fazla yardımı olmadığını ifade etti.

Alisa'nın iki ayağında da sıkıntı olduğunu dile getiren Novruzov, doktor Önder'in ameliyat etmesinden üç ay sonra oğlunun yürümeye başladığını kaydetti.

Alisa'nın, yürüyemediği için okula gitmekte güçlük çektiğini belirten Novruzov, şöyle konuştu:

"Yürüyemiyordu, kendine güveni yoktu. Hep evdeydi ama şimdi şükür hem okula gidiyor hem yürüyor. Haci Önder beye çok teşekkür ediyorum. O çok iyi bir doktor. Bize çok yardımcı oldu. Ayağı da çok iyi. Kendine güveni de daha iyi. Okula giderken hep ben refakat ediyordum. Servise binip inemiyordu ama şimdi şükür, kendi gidip geliyor. Alisa çok mutlu, biz de çok mutluyuz."

"Artık arkadaşlarım beni oyunlarına alıyor"

Alisa Novruzov ise ameliyat öncesi yere tam basamadığını, ayağını sürterek ilerleyebildiğini fakat ameliyat olduktan sonra ayağını sürtmeden yürümeye başladığını anlattı.

Giderken zorlandığı okula artık daha rahat gittiğini anlatan Novruzov, şunları söyledi:

"Çünkü o zamanlar bacağım esnek değildi. Eskiden koşamıyordum, çok hızlı gidemiyordum. Ameliyat oldum, artık bana koşmak çok eğlenceli geliyor. Eskiden ayağımın birisini sürtüyordum, biriyle adım atıyordum. Şimdi ikisini de adım atmak için kullanıyorum. Eskiden arkadaşlarım beni oyunlarına almıyordu. Ameliyat olunca iyi oldum ve artık arkadaşlarım beni oyunlarına alıyor. Rahat rahat koşabiliyorum, onun için de çok mutluyum."

"Ona yardımcı olduğumuz için mutluyuz"

Op. Dr. Haci Önder ise muayenesinde Alisa'nın aşil tendonunda çok fazla kısalık olduğunu ve asla düz basamadığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ailesi daha önce birçok tedavi almasına rağmen düzelmediğini belirtmişti. Bunun artık ameliyatla düzeltilmesi gerektiğine karar verdik. Ondan sonra planlayıp ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra yaklaşık 3 hafta alçıda kaldı. 3 haftada bir afo (ayak bileğini sabit tutan hazır aparat) ile takip ediyoruz. Ondan sonra yürümesi düzeldi, okula gitmeye başladı. Duyduğuma göre çok başarılı bir öğrenciymiş. Ona yardımcı olduğumuz için mutluyuz."

Önder, çocuklara yardımcı olmanın hedeflerinden ve görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Alisa gibi birçok çocuğa yardımcı oldum. Alisa, belki en dramatik düzeleniydi. Bu tür çocuklar olursa beklememelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Hastasının egzersizlerinin devam ettiğini belirten Önder, bu tür durumlarda çocukların rehabilitasyonunun da önemli olduğunu sözlerine ekledi.