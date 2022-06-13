Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

13.06.2022 11:45
Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı

Doğuştan yürüme bozukluğu bulunan 8 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk, Ordu'da yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Doğuştan yürüme bozukluğu bulunan 8 yaşındaki Azerbaycanlı çocuk, Ordu'da yapılan ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Azerbaycanlı Samir ve Zahra Novruzov çiftinin üç çocuğundan biri olan Alisa, erken doğuma bağlı görme ve yürüme bozukluğu gibi rahatsızlıklar yaşamaya başladı.

Küçük yaşta Bakü'den Ankara'ya sevk edilerek göz ameliyatı olan Alisa'nın ailesi, bir süre sonra Ordu'ya yerleşmeye karar verdi. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de yaşayan Alisa, yürüme bozukluğu nedeniyle 4 yıl boyunca çeşitli sağlık kuruluşlarında fizik tedavi gördü.

Aile, çocuklarının parmak ucunda yürümesi, zorluk yaşaması ve buna bağlı içine kapanması üzerine Altınordu ilçesindeki özel bir hastaneye başvurdu. Hastanenin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Haci Önder, 25 Haziran 2021'de Alisa'yı her iki ayağından ameliyat etti.

Operasyon sonrası fizik tedavi süreci devam eden Alisa'nın düzgün şekilde yürümeye başlaması, hem kendisini hem de ailesini mutlu etti.

Saraycık İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Alisa, ilk yıl annesinin desteğiyle gidebildiği okulunda bu sene sınıf ikincisi olma başarısı gösterdi.

Anne Zahra Novruzov, AA muhabirine, oğlunun 5,5 aylık dünyaya geldiğini, bu nedenle bazı rahatsızlıklar yaşadığını söyledi.

Üç ay kuvözde kalan çocuğunun gözlerinin görmediğini ve ameliyat olduğunu anlatan Novruzov, oğlunun şimdi yalnızca sağ gözünün yüzde 20-30 oranında gördüğünü belirtti.

Novruzov, 3 yaşında yürümeye başlayan ancak az ilerleyebilen oğlunun fizik tedaviye gördüğünü ancak bunun yürüme konusunda fazla yardımı olmadığını ifade etti.

Alisa'nın iki ayağında da sıkıntı olduğunu dile getiren Novruzov, doktor Önder'in ameliyat etmesinden üç ay sonra oğlunun yürümeye başladığını kaydetti.

Alisa'nın, yürüyemediği için okula gitmekte güçlük çektiğini belirten Novruzov, şöyle konuştu:

"Yürüyemiyordu, kendine güveni yoktu. Hep evdeydi ama şimdi şükür hem okula gidiyor hem yürüyor. Haci Önder beye çok teşekkür ediyorum. O çok iyi bir doktor. Bize çok yardımcı oldu. Ayağı da çok iyi. Kendine güveni de daha iyi. Okula giderken hep ben refakat ediyordum. Servise binip inemiyordu ama şimdi şükür, kendi gidip geliyor. Alisa çok mutlu, biz de çok mutluyuz."

"Artık arkadaşlarım beni oyunlarına alıyor"

Alisa Novruzov ise ameliyat öncesi yere tam basamadığını, ayağını sürterek ilerleyebildiğini fakat ameliyat olduktan sonra ayağını sürtmeden yürümeye başladığını anlattı.

Giderken zorlandığı okula artık daha rahat gittiğini anlatan Novruzov, şunları söyledi:

"Çünkü o zamanlar bacağım esnek değildi. Eskiden koşamıyordum, çok hızlı gidemiyordum. Ameliyat oldum, artık bana koşmak çok eğlenceli geliyor. Eskiden ayağımın birisini sürtüyordum, biriyle adım atıyordum. Şimdi ikisini de adım atmak için kullanıyorum. Eskiden arkadaşlarım beni oyunlarına almıyordu. Ameliyat olunca iyi oldum ve artık arkadaşlarım beni oyunlarına alıyor. Rahat rahat koşabiliyorum, onun için de çok mutluyum."

"Ona yardımcı olduğumuz için mutluyuz"

Op. Dr. Haci Önder ise muayenesinde Alisa'nın aşil tendonunda çok fazla kısalık olduğunu ve asla düz basamadığını gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Ailesi daha önce birçok tedavi almasına rağmen düzelmediğini belirtmişti. Bunun artık ameliyatla düzeltilmesi gerektiğine karar verdik. Ondan sonra planlayıp ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra yaklaşık 3 hafta alçıda kaldı. 3 haftada bir afo (ayak bileğini sabit tutan hazır aparat) ile takip ediyoruz. Ondan sonra yürümesi düzeldi, okula gitmeye başladı. Duyduğuma göre çok başarılı bir öğrenciymiş. Ona yardımcı olduğumuz için mutluyuz."

Önder, çocuklara yardımcı olmanın hedeflerinden ve görevlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Alisa gibi birçok çocuğa yardımcı oldum. Alisa, belki en dramatik düzeleniydi. Bu tür çocuklar olursa beklememelerini öneriyorum." ifadesini kullandı.

Hastasının egzersizlerinin devam ettiğini belirten Önder, bu tür durumlarda çocukların rehabilitasyonunun da önemli olduğunu sözlerine ekledi.

YORUMLAR
500
İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ikili ilişkileri değerlendirdi (1) İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi, ikili ilişkileri değerlendirdi (1)
Kaynak: AA

Ameliyat, Ankara, Bakü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:49 Son 6 ayda 4.kez zamlandı! Yüksek hızlı tren biletlerine yüzde 30'luk zam yapıldı
11:48 Fenerbahçe, William Carvalho transferinde sona geldi!
11:37 Ankara'da sel sebebiyle 3 kişi hayatını kaybetti! Kayıp kişiyi arama çalışmaları sürüyor
11:32 Gram altının fiyatı yeni günde 1.028 lira seviyesinden işlem görüyor
11:25 Survivor Ekstra yorumcusu Furkan Dede ile Acun Ilıcalı arasında gergin anlar! Acun'dan "Senin samimiyetin ile ilgili soru işaretim var!" tepkisi
11:20 ABD, Türkiye-Yunanistan geriliminde rengini belli etti: Tarafsız olsak Atina'yla anlaşmalar imzalamazdık
11:09 Galatasaray'ın gözdesine Beşiktaş kancası! Mısırlı yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandı
11:03 Beşiktaş'ın göbeğinde tepki çeken olay! Yağmur altında otomobilin üzerinde cinsel birliktelik yaşadılar
11:01 Haftaya yükselişle başlayan dolar/TL 17,22 seviyesine çıktı
10:55 Bekarlığa veda partilerinde patlama yaşanan İngiltere'de çıplak erkek uşaklar aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 12:02:05. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da ayaklarından ameliyat olan Azerbaycanlı küçük Alisa yürümeye başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement