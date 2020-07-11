Ordu?da, aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla boğuldu - Son Dakika

Ordu?da, aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla boğuldu

ORDU'nun Ünye ilçesinde serinlemek için aynı yerde denize giren Mustafa Ilık (33) ile Oğuzhan Dönmez (17), 20 dakika arayla boğuldu.

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ORDU'nun Ünye ilçesinde serinlemek için aynı yerde denize giren Mustafa Ilık (33) ile Oğuzhan Dönmez (17), 20 dakika arayla boğuldu.

Ünye'nin Burunucu Mahallesi Çamlık Mevkii'nde saat 14.00 sıralarında serinlemek için denize giren Ünye Müftülüğü Personeli Mustafa Ilık, akıntıya kapıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle denizden çıkarılan Ilık, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ilık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aynı yerde 20 dakika sonra meydana gelen bir diğer olayda Oğuzhan Dönmez, akıntıya kapılarak denizde kayboldu. Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil ve polis ekipleri ile Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne bağlı balık adamlar sevk edildi. Yapılan çalışmalarla Dönmez'in cansız bedeni, sudan çıkarılarak Ünye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Çamlık, Ünye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 21:22 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu?da, aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla boğuldu - Son Dakika
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