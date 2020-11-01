Ordu'da Azerbaycan'a destek konvoyu - Son Dakika

Ordu'da Azerbaycan'a destek konvoyu

ORDU - Ordu'da, Azerbaycan için destek konvoyu düzenlendi.

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği öncülüğünde, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla konvoy yapıldı. Ermenistan'a tepki, Azerbaycan'a destek amaçlı düzenlenen konvoyda, Türk ve Azerbaycan bayrakları ile araçlar donatıldı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile Azerbaycan Marşı'nın okunmasının ardından konvoy, polis ekipleri eşliğinde şehir turu attı.

Dernek adına açıklamalarda bulunan dernek basın sözcüsü Mehtap Öztürk, ordusunun Gence başta olmak üzere Azerbaycan'daki birçok bölgeye saldırıp sivilleri öldürdüğünü hatırlattı. Dünya kamuoyunun gözü önünde yaşanan olaylara kayıtsız kalmanın, büyük bir insanlık suçu olduğunu belirten ifade eden Öztürk, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenlik ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kendi öz gücüyle koruyabilecek güçte olduğunu bütün dünyaya bir kere daha duyurmak istediklerini ifade ederek, Azerbaycan'ın yanında olduklarını belirtti.

Basın açıklamasının ardından Türk ve Azerbaycan bayrakları ile donatılan araçlar, kent boyunca şehir turu attı.