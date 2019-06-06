Son Dakika Haberleri: Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
Son Dakika Güncel Haber

Ordu'da baba-oğul bıçaklandı

57 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.

Ordu'da baba-oğul bıçaklandı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi'nde iş yeri bulunan Halil İbrahim D, aralarında husumet olduğu belirtilen akrabası M.D. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D. Halil İbrahim D. ve yanındaki oğlu Enver D'yi bıçakla yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:22 Kaynak: AA
Kaledere, Ünye, Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sudan'da ölü sayısı 60'a yükseldi Evrakları vermeyen, karşılığında 3 bin TL isteyen kayınvalidesi kabusu oldu YSK Başkanı Sadi Güven'den İstanbul seçimiyle ilgili açıklama: Soruşturma başlatıldı AK Parti'den ihraç edilen MHP'li belediye başkanı saldırıya uğradı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 01:19:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]