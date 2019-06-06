Ordu'da baba-oğul bıçaklandı
57 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:22 Kaynak: AA
'nun Ünye
ilçesinde çıkan kavgada baba oğul bıçaklanarak yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kaledere
Mahallesi'nde iş yeri bulunan Halil İbrahim D, aralarında husumet olduğu belirtilen akrabası M.D. ile tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.D. Halil İbrahim D. ve yanındaki oğlu Enver D'yi bıçakla yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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