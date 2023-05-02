Ordu'da oğlunu kaybeden yaşlı adam, 4 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Ordu'da oğlunu kaybeden yaşlı adam, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

02.05.2023 20:26
Ordu'da oğlunu kaybeden yaşlı adam, 4 gün sonra yaşamını yitirdi

Ordu'nun Fatsa ilçesinde kalp krizi geçiren oğlu Ulaş Keskin'i kaybeden 71 yaşındaki Osman Keskin evlat acısına sadece 4 gün dayanabildi. Oğlunun acısına yenilen Keskin kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

Fatsa'da yaşayan Osman Keskin'in oğlu Ulaş Keskin (44), 28 Nisan'da İstanbul'daki evinde ölü bulundu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Keskin'in cenazesi yakınları tarafından alınarak memleketine getirildi. Ulaş Keskin, kılınan cenaze namazının ardından Ünye ilçesine bağlı Eskikızılcakese Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Evladının acısına 4 gün dayanabilen baba, oğlu gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

KALBİNE YENİK DÜŞTÜ

Oğlunun acısına dayanamayan Osman Keskin de dün kalp krizi geçirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Keskin, kurtarılamadı. Keskin, kılınan cenaze namazının ardından oğlu ile yan yana toprağa verildi.

Evladının acısına 4 gün dayanabilen baba, oğlu gibi kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ordu'da oğlunu kaybeden yaşlı adam, 4 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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