Ordu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika
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Ordu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

27.04.2022 17:28
Ordu'da "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehrin, emniyet ve jandarmanın çalışmaları sayesinde narkotik konusunda ülke genelinde en iyi durumda, ikinci sırada olduğunu söyledi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, şehrin, emniyet ve jandarmanın çalışmaları sayesinde narkotik konusunda ülke genelinde en iyi durumda, ikinci sırada olduğunu söyledi.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında Ordu'da yürütülen çalışmaların etkinliğinin artırılması amacıyla Ordu Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Ordu Öğretmenevi'nde "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" organize edildi.

Vali Sonel, çalıştayın açılışında, bağımlılık konusunun toplumun her kesimini ilgilendirdiğini belirtti.

Devletin alkol, tütün, madde ve davranışsal bağımlılıkla mücadele konusunda son derece kararlı olduğunun altını çizen Sonel, İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere Sağlık Bakanlığı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının konuyu hassasiyetle takip ettiğini aktardı.

Sonel, bağımlılığın her türlüsünün insan sağlığına önemli ölçüde zarar verdiğini, madde kullanımının önlenmesi konusunda anne ve babalara büyük görev düştüğünü vurguladı.

Anne ve anne adaylarının bilinçlendirilmesi ve farkındalığının artırılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından "En İyi Narkotik Polis Anne" projesinin hayata geçirildiğini de anımsatan Sonel, şu değerlendirmede bulundu:

"Narkotik konusunda emniyet ve jandarmanın çalışmalarıyla Ordu olarak ülke genelinde en iyi durumda, ikinci sıradayız. Bu bir ekip çalışması. Hakimlerimiz, savcılarımız, emniyetimiz, jandarmamız, büyükşehrimiz ve ilgili birimlerimiz bir olduğu takdirde bunun da üstesinden geliriz. Ama burada ailelere büyük görev düşüyor. Anne, çocuğun durumunu bilir. Eve geldiğinde hal ve hareketlerinden fark eder. Kesinlikle, 'benim çocuğum yapmaz' kanısı olmasın. Hepimizin dikkatli olması lazım. Hepimizin hem ailemize hem etrafımıza dikkatle bakması lazım."

İl Sağlık Müdürü Mustafa Kasapoğlu da katılımcılara, Türkiye'de ve dünyadaki bağımlılıklarla ilgili bilgi verdi.

Ordu Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Fatih Aydın'ın, "Bağımlılıkla Mücadele" konulu sunum yaptığı çalıştayda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde uyuşturucu ile mücadelede önemli rol üstlenen narkotik köpekleri de gösteri gerçekleştirdi.

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Togo Cumhuriyeti, Tuncay Sonel, Narkotik, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ordu'da 'Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı' düzenlendi - Son Dakika


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