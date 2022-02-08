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ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ - Son Dakika

ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ

08.02.2022 10:34

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, sürücüsünün rampada kontrolünden çıkan çakıl yüklü kamyon, okul bahçesine devrildi. Bu sırada çocukların derste olmasıyla olası facia önlendi. Okul, 1 günlüğüne tatil edildi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Saray Mahallesi'ndeki Gazi İlkokulu ve Ortaokulu'nda meydana geldi. Altınordu Belediyesi'ne ait, Uğur Duman yönetimindeki 34 HZ 1385 plakalı çakıl yüklü kamyonun önüne, rampada otomobil çıktı. Araca yol vermek için geri manevra yapan Duman'ın kontrolünden çıkan kamyon, geri geri giderek, okulun bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonun içinde sıkışan Duman, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Hafif yaralı Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Park halindeki motosikletin ise kamyon damperinin altında kaldığı görüldü.

ÖĞRENCİLER PENCERELERDEN İZLEDİ

Kaza sırasında öğrencilerin derste olmasıyla olası facia önlendi. Pencerelere çıkan öğrenciler, yaşananları endişeyle izledi. Okul, tedbir amaçlı 1 günlüğüne tatil edilirken, bahçede çalışma başlatıldı.

ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ
ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ
ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ
ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ
ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ

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Altınordu, Saray, Gazi, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ORDU'DA BAHÇEYE KAMYON DEVRİLDİ, OKUL TATİL EDİLDİ - Son Dakika


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