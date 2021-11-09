Ordu'da bakıma muhtaç hayvanlar için doğal yaşam alanı oluşturuldu - Son Dakika

Ordu'da bakıma muhtaç, doğal yaşam ortamında mücadele edemeyecek, sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlar için yaşam alanı kuruldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki Katı Atık ve Ayrıştırma Tesisi içindeki yaklaşık bir dönümlük alanda keçi, ördek, kaz, tavuk, horoz, sülün ve tavşan gibi hayvanların bulunduğu doğal yaşam alanı oluşturuldu.

Keçiler için yamaç, bazı hayvanlar için de küçük göletlerin oluşturulduğu doğal yaşam alanında işçiler de boş zamanlarında hayvanlarla ilgilenerek stres atıyor.

Burada korumaya alınan hayvanları görmek isteyenler de zaman zaman doğal yaşam alanını ziyaret ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Sefa Okutucu, AA muhabirine, doğal yaşam alanının kısa süre önce hizmet vermeye başladığını söyledi.

Okutucu, doğal yaşam ortamında kendi mücadelesini veremeyecek ve sahipleri tarafından terk edilmiş hayvanlara yaşam alanı oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde bir çok önemli projenin hayata geçirildiğini vurgulayan Okutucu, bu projenin de onlardan biri olduğunu belirtti.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde kedi ve köpek gibi hayvanların sahiplenildiğine işaret eden Okutucu, bu çalışma sayesinde tek tırnaklı ve kanatlı hayvanları da sahiplenmeye başladıklarını aktardı.

Okutucu, sahiplenilen keçi, ördek, kaz, tavuk, horoz, sülün ve tavşan gibi hayvanların yem ihtiyacının ve sağlık giderlerinin belediye tarafından karşılandığına dikkati çekerek, alana gelen herkesin keyifle hayvanlarla yakından ilgilenip stres attığını kaydetti.

Okutucu, hayvanlarla yakından ilgilenip stres atan vatandaşları gördükçe mutlu olduklarını da sözlerine ekledi.