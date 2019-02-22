Ordu'da Bakır Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı

Ordu'da ev ve camilerden, bakır kazan, tava, tencere, ibrik gibi malzemeler çalarak hurdacıya satan bir kişi yakalandı.

Ordu'da ev ve camilerden, bakır kazan, tava, tencere, ibrik gibi malzemeler çalarak hurdacıya satan bir kişi yakalandı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Altınordu ve Kabadüz ilçelerinde ocak ve şubat aylarındaki hırsızlığa ilişkin çalışma yürütüldüğü belirtildi.



Altınordu ilçesi Gümüşköy Mahallesi ile Kabadüz ilçesi Harami Mahallesi'ndeki bazı evlerden 6 adet bakır tencere, 4'er adet bakır tava ve bakır kulp, 2'şer adet bakır kazan, bakraç kulpu, birer adet bakır su güğümü, bakraç ile bir adet ilaçlama motoru ve 3 adet bakır ilaçlama motor aparatı, Gümüşköy Mahallesindeki Pınarönü ve Merkez camilerinin eklentilerinden ise 4'er adet bakır kazan ve ibrik, birer adet bakır ibrik hunisi ve jeneratör çalındı.



Ekipler, olayların şüphelisi olduğu değerlendirilen şahsın, çalınan malzemeleri bir sanayi sitesindeki hurdacıya sattığı bilgisi üzerine şüpheliyi yakaladı.



Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, henüz satamadığı bir kısım hırsızlık malzemeleri ile beton sıkıştırma makinesi ve 2 adet kuru sıkı tabanca da ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

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