Ordu'da balık çeşitleri vatandaşlardan ilgi görüyor

Ordu'da tezgahları süsleyen çeşitli türdeki balıklar hem satıcıların hem de vatandaşın yüzünü güldürüyor.

Denizlerde 1 Eylül'de yasağın sona ermesiyle bol miktarda avlanan palamudun ardından hamsi başta olmak üzere mezgit, levrek, zargana, somon ve barbun gibi balıklar da tezgahlardaki yerini aldı.

Bölgenin önemli balıkçılık merkezlerinden Perşembe ilçesinde de vatandaşlar tezgahlarda yer alan balık çeşitlerine ilgi gösteriyor.

İlçede balık satan Erdal Çamaş, AA muhabirine, havaların ısınmasıyla fiyatların düştüğünü ve buna bağlı olarak satışların geçmiş günlere göre daha iyi olduğunu söyledi.

Geçen hafta hava sıcaklığının düştüğünü, hamsi ve bazı çeşitlerin fiyatının arttığını anımsatan Çamaş, son günlerde hava şartlarının iyileşmesi sayesinde hamsinin kilogramının 10 liradan satıldığını ifade etti.

Çamaş, balık çeşitleri içerisinde en fazla hamsinin rağbet gördüğünün altını çizdi.

Balıkçı Filiz Yazkan ise hamsi bollaştıkça fiyatın düştüğünü, bu durumun diğer balık çeşitlerine de yansıdığını belirtti.

Son günlerde vatandaşların balık almaya yöneldiğini dile getiren Yazkan, "Özellikle yağlı deniz ürünlerine yönelme var. Bu anlamda daha çok sargan, istavrit, hamsi, palamut gibi ürünler tercih ediliyor. Ben de yağlı balıkları herkese tavsiye ediyorum." dedi.

Yazkan, hamsinin kilogramının 10, mezgitin 25, sarganın 30-35, palamudun tanesinin ise 10 ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunulduğunu kaydetti.

Şeref Acartürk de balık fiyatlarının mevsim itibariyle önceki yılla kıyasla normal olduğuna işaret ederek, "Günlük üretim biçimine göre fiyatlar değişiyor. Balık üretimi arttığı zaman fiyatlar düşüyor, azaldığında da yükseliyor. Perşembe ilçemiz balık üretim merkezi. Bizde mevsimine göre her balık rağbet görüyor. Vatandaşlar hangi balığın ne zaman tüketilebileceğini biliyor." diye konuştu.