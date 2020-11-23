Ordu'da balık tutmaya giden kişinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Ordu'da balık tutmaya giden kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde ırmağa balık tutmaya giden kişi ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşe Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki Rafet Şentürk, Melet Irmağı'nda balık tutmak için evden ayrıldı. Geri dönmeyen Şentürk'ten haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama yapan ekipler, Şentürk'ün bazı eşyalarını ırmak kenarında buldu. Bunun üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri de sevk edildi. Ekipler, Şentürk'ün cansız bedenine ırmakta suyun içerisinde ulaştı. Şentürk'ün cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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