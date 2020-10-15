Ordu'da balıkçı barınakları estetik görünüme kavuşuyor - Son Dakika

Ordu'da balıkçılığın simgesi haline gelen Perşembe ilçesindeki barınaklar yenileniyor.

Büyükşehir Belediyesince, balıkçı barınaklarının turistik cazibesinin arttırılması, balık lezzetlerinin ortaya çıkarılması, barınak alanlarının kent yaşamıyla bütünleştirilmesini içine alan çok amaçlı projeler yürütülüyor.

Perşembe ilçesinde daha önce Okçulu-Kovanlı Balıkçı Barınağında başlatılan çalışmaların ardından Mersin Balıkçı Barınağı'nda da yeni bir proje uygulanacak.

Kentsel Tasarım Projesi ile Mersin Balıkçı Barınağı ve çevresinde alt yapı, çevre düzenlemesinin yanı sıra 16 binada cephe iyileştirmesi çalışmaları yürütülecek. Ayrıca 1 balıkçı lokali ile 2 tekne yapım atölyesi inşa edilecek.

Mersin Balıkçı Barınağında incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, gazetecilere, estetik şehircilik anlayışına uygun projenin hayata geçirileceğini söyledi.

Güler, Perşembe ilçesi Mersin bölgesinin, Ordu'nun en güzel yerleşim yerlerinden biri olduğunu belirterek, "Yeşilliğiyle, deniziyle, deniz mahsulleriyle Allah'ın özene bezene yarattığı bir yer. Büyükşehir Belediyesi olarak buranın daha da güzelleştirilmesi adına güzel bir proje hazırladık." dedi.

Yolu, alt yapısı, binaları, çevre düzenlemesi ve lokantalarıyla burayı balıkçılar için güzel bir mekan haline getireceklerini vurgulayan Güler, bunları yaparken de çevreyi bozmadan estetik şehircilik anlayışına uygun yapacaklarını kaydetti.