Ordu'da balıkçı teknesi fırtına nedeniyle alabora oldu - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde şiddetli fırtına sonrası oluşan devam dalgalar, bir balıkçı teknesinin alabora olmasına neden oldu. Bölgeye gelen ekipler, diğer kayıkları vinç yardımıyla kıyıya çıkarttı.

Ordu genelinde etkili olan sağanak, Fatsa ilçesinde rüzgarla birlikte etkisini devam ettiriyor. Fatsa limanında da aşırı rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Oluşan dalgalar sonucu bir balıkçı kayığı alabora oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, denizde bulunan diğer kayıkları da vinç yardımıyla çıkartarak, karaya ulaştırdı. Ekipler, herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayla ilgili bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olayı duyunca limana gelen Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "Dün akşam saatlerinde başlayan ve beklenen bir fırtına sonucu bir teknemiz battı. Sorunun daha da büyümemesi açısından burada gözlem yapıyoruz, liman başkanımız ve işin uzmanı görevli ekip de burada. Elimizden ne gelirse yapmaya hazırız, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum" dedi.

(Ahmet Altay/İHA)