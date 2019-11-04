Son Dakika Haberleri: Ordu'da balkon çöktü: 1 ağır yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da balkon çöktü: 1 ağır yaralı

Ordu'da balkon çöktü: 1 ağır yaralı

6 saat önce

Ordu'da bir evin balkonun çökmesi sonucunda molozların altında kalan bir kişi ağır yaralandı.

Ordu'da balkon çöktü: 1 ağır yaralı, System.String[]

Ordu'da bir evin balkonun çökmesi sonucunda molozların altında kalan bir kişi ağır yaralandı.


Olay, Altınordu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burhan Ocak (64) isimli vatandaş, Yıldızlı Mahallesi'nde bir kısmı inşaat halindeki evinde çalıştığı esnada inşaat halindeki balkon çöktü. Enkazın altında kalan ve betonların arasında sıkışan Ocak'ın durumunu gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralı şahıs olarak Ordu Devlet Hastanesine götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. - ORDU

Yıldızlı Mahallesi, Altınordu, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:14 Kaynak: İHA
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