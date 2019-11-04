Son Dakika Haberleri: Ordu'da balkon çöktü 1 yaralı-1
Son Dakika Güncel Ordu'da balkon çöktü 1 yaralı-1

Ordu'da balkon çöktü 1 yaralı-1

6 saat önce

Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralıORDU'da inşaat halindeki evinin balkonu çöken Burhan Ocak (64) yaralandı.

Ordu'da balkon çöktü: 1 yaralı

ORDU'da inşaat halindeki evinin balkonu çöken Burhan Ocak (64) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altınordu ilçesine bağlı Yıldızlı Mahallesi'nde meydana geldi. Burhan Ocak, yeni yaptırdığı tek katlı evinin inşaat halindeki balkonu, betondaki kalıpları söktüğü sırada henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Çöken beton bloklar arasında kalan Ocak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ocak, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ocak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma. olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ordu'da balkon çöktü 1 yaralı-1

Yıldızlı Mahallesi, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 06:12 Kaynak: DHA
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