Balkonda başına saçma isabet eden doktor yoğun bakımda uyutuluyor - Son Dakika

Ordu'da evinin balkonunda başına saçma isabet eden doktorun durumunun, ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Geçtiğimiz pazar günü evinin balkonundayken başına isabet eden saçma ile ağır yaralanan, özel bir hastanede kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Opr. Dr. Aksın Serarslan'ın Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisi sürüyor.

OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanılan durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Serarslan'ın, Ordu'da yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelerine sevk edildiğini ifade eden Özkan, yapılan ameliyatın ardından doktorun yoğun bakıma alındığını söyledi.

Özkan, doktor Serarslan'ın, başından aldığı yaralanmaya bağlı kafa travması yaşadığını, yoğun bakım servisinde uyutulduğunu belirtti.

Serarslan'ın durumunu nörolojik anlamda her an değerlendirdiklerini ifade eden Fatih Özkan, "Nörolojik durumu değerlendirmek için bir uyandırma süreci yaşayacağız ama şu an çok sağlıklı şeyler söylemem mümkün değil. İlerleyen saatlerde umarım iyi şeyler söyleyebiliriz. İyi şeyler olmasını umuyoruz. Durumu ciddiyetini koruyor." diye konuştu.

Özkan, Serarslan'ın yeniden sağlığına kavuşup mesleğine dönebilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayarak, "Şu an için hayati fonksiyonlarını ve yaşamının düşünerek hareket ediyoruz. Uzun ve zor bir süreç olacak." ifadelerini kullandı.

