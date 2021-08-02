Ordu'da barajda balık tutmaya çalışırken kayalıklardan düşen kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Güven T, arkadaşlarıyla Topçam Barajı'na balık tutmaya gitti. Bu sırada dengesini kaybeden Güven T, yaklaşık 30 metre yükseklikten kayalık alana düştü.

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