Ordu'da, barınaktaki tepki çeken görüntülere soruşturma (2)
7 saat önce
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLEROrdu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:24 Kaynak: DHA
YENİ BARINAKLARA YERLEŞTİRİLDİLER
Ordu'nun Ünye ilçesinde geçici kurulan hayvan barınağındaki köpeklerin yağmur altındaki görüntülerinin tepki çekmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi'nce başlatılan soruşturma sürüyor. Hayvanlar, Altınordu ilçesi ile Samsun'un Bafra ilçesindeki barınaklara gönderildi.Yaklaşık 80 köpek, yeni barınaklarında, veteriner kontrollerinin ardından kulübelere yerleştirildi.
Mustafa KIRLAK/ALTINORDU, (Ordu), -
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